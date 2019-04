சினிமா செய்திகள்

ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் புதிய படத்தின் முதல் போஸ்டர் எப்ரல்.10-ம் தேதி வெளியிடவுள்ளதாக தகவல் + "||" + Rajinikanth is the first poster of the new film

ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் புதிய படத்தின் முதல் போஸ்டர் எப்ரல்.10-ம் தேதி வெளியிடவுள்ளதாக தகவல்