சினிமா செய்திகள்

எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் எனக்கு பிடித்தவர்களுக்கு செலவிடுவேன் - கங்கனா ரணாவத் + "||" + How much money do I have to spend for my favorites - Kangana Ranawat

எவ்வளவு பணம் வேண்டுமானாலும் எனக்கு பிடித்தவர்களுக்கு செலவிடுவேன் - கங்கனா ரணாவத்