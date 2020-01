சினிமா செய்திகள்

படம் வெற்றி பெற்றதால் ரூ.1 கோடிக்கு கார் வாங்கிய நடிகை + "||" + The actress who bought the car for Rs 1 crore because of the success of the film

படம் வெற்றி பெற்றதால் ரூ.1 கோடிக்கு கார் வாங்கிய நடிகை