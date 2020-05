சினிமா செய்திகள்

கொரோனா நிதியாக 1.2 மில்லியன் டாலர் நிதி வழங்கிய ஹாரிபாட்டர் எழுத்தாளர்! + "||" + JK Rowling donates £1m to charity on Battle of Hogwarts anniversary

கொரோனா நிதியாக 1.2 மில்லியன் டாலர் நிதி வழங்கிய ஹாரிபாட்டர் எழுத்தாளர்!