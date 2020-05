சினிமா செய்திகள்

கேரள நடிகர் பசில் ஜார்ஜ் சாலை விபத்தில் மரணம் + "||" + Basil George, 'Poovalliyum Kunjadum' Actor Dies In A Car Accident At The Age Of 30

கேரள நடிகர் பசில் ஜார்ஜ் சாலை விபத்தில் மரணம்