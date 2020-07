சினிமா செய்திகள்

படப்பிடிப்பில் பங்கேற்ற கன்னட நடிகர் கொரோனாவுக்கு பலி + "||" + Kannada actor Korona who took part in the shooting is killed

படப்பிடிப்பில் பங்கேற்ற கன்னட நடிகர் கொரோனாவுக்கு பலி