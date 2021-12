சினிமா செய்திகள்

அனல் தெறிக்கும் சண்டை காட்சிகளுடன் வெளியானது ஆர்.ஆர்.ஆர் திரைப்படத்தின் டிரைலர் + "||" + RRR trailer out Jr NTR and Ram Charan hit the bull's eye

அனல் தெறிக்கும் சண்டை காட்சிகளுடன் வெளியானது ஆர்.ஆர்.ஆர் திரைப்படத்தின் டிரைலர்