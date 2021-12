சினிமா செய்திகள்

‘சர்க்கரை தூக்கலாய் ஒரு புன்னகை’ என்று படத்துக்கு பெயர் வைத்தது ஏன்? + "||" + Why did you name the film 'Sakkarai Thookkala Oru Punnagai'?

‘சர்க்கரை தூக்கலாய் ஒரு புன்னகை’ என்று படத்துக்கு பெயர் வைத்தது ஏன்?