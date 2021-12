சினிமா செய்திகள்

"நம் நாட்டிலே திறமையான கதாநாயகர்கள் இருக்க எதற்கு ஹாலிவுட் கதாநாயகர்கள்" - இயக்குனர் ராஜமவுலி + "||" + Why Hollywood heroes there are talented heroes in our country - says Director Rajamouli

"நம் நாட்டிலே திறமையான கதாநாயகர்கள் இருக்க எதற்கு ஹாலிவுட் கதாநாயகர்கள்" - இயக்குனர் ராஜமவுலி