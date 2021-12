சினிமா செய்திகள்

படம் பட்ஜெட்டில் பாதியை சம்பளமாக பெறும் பிரபாஸ் + "||" + Prabhas hikes his remuneration; charges half of the film budget

படம் பட்ஜெட்டில் பாதியை சம்பளமாக பெறும் பிரபாஸ்