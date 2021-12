சினிமா செய்திகள்

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கோல்டன் விசாவை பெற்றார் நடிகை அமலா பால் + "||" + Actress Amala Paul has received a Golden Visa from the United Arab Emirates

