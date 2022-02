சினிமா செய்திகள்

அம்மா வேடத்தில் நடிப்பதை பெருமையாக கருதுகிறேன்: நடிகை அமலா + "||" + I feel so privileged to have played the role of a mother in Kanam: Amala Akkineni

அம்மா வேடத்தில் நடிப்பதை பெருமையாக கருதுகிறேன்: நடிகை அமலா