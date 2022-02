சினிமா செய்திகள்

அமீர் இயக்கத்தில் ‘இறைவன் மிகப்பெரியவன்’ படம் உருவானது எப்படி? + "||" + How did the film 'Lord is Great', directed by Aamir, come about?

அமீர் இயக்கத்தில் ‘இறைவன் மிகப்பெரியவன்’ படம் உருவானது எப்படி?