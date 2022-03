சினிமா செய்திகள்

பாலா இயக்கும் படத்தில் சூர்யா ஜோடியாக கிரித்தி ஷெட்டி + "||" + Kriti Shetty opposite Surya in the film directed by Bala

பாலா இயக்கும் படத்தில் சூர்யா ஜோடியாக கிரித்தி ஷெட்டி