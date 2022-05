சினிமா செய்திகள்

மீண்டும் இயக்குநர் அவதாரம் எடுக்கும் எஸ்.ஜே.சூர்யா + "||" + SJ Surya to take over as director after 7 years back

மீண்டும் இயக்குநர் அவதாரம் எடுக்கும் எஸ்.ஜே.சூர்யா