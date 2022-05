அவதார் 2- டிரைலர் வெளியீடு: பிரம்மிக்க வைத்த கிராபிக் காட்சிகள்..

ஜேம்ஸ் கேமரூன் இயக்கத்தில், 2009-ல் திரைக்கு வந்த அவதார் படம் உலகம் முழுவதும் வசூல் சாதனை நிகழ்த்தியது. படத்தில் இடம்பெற்ற கற்பனை உலகமும், கிராபிக்ஸ் தொழில் நுட்பங்களும் ரசிகர்களை வியக்க வைத்தன.

தற்போது அவதார் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் தயாராகி உள்ளது. படத்துக்கு அவதார்: தி வே ஆப் வாட்டர் என்று பெயர் வைத்துள்ளனர். இந்த படம் டிசம்பர் மாதம் வெளியாக உள்ளது. உலகம் முழுவதும் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய இந்திய மொழிகள் உள்பட 160 மொழிகளில், அவதார் 2 ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

அவதார் படத்தின் டிரைலர் நேற்று மாலை அதிகாரப்பூர்வமாக படக்குழு வெளியிட்டது. “ எங்கு சென்றாலும் இந்த குடும்பமே நமது கோட்டை’ என்ற கேப்ஷனுடன் டிரைலர் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டது. டிரைலரில் இடம் பெற்றுள்ள பிரம்மிக்க வைக்கும் கிராபிக் காட்சிகள் ரசிகர்களை மெய்சிலிர்க்க வைத்துள்ளது.

“Wherever we go, this family is our fortress.”



Watch the brand-new teaser trailer for #Avatar: The Way of Water. Experience it only in theaters December 16, 2022. pic.twitter.com/zLfzXnUHv4