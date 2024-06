அனுபமா நடித்துள்ள 'லாக்டவுன்' படத்தின் முதல் பாடல் குறித்த அறிவிப்பு

Inviting all to the party! The first single 'LAVA LAVA' from 'LOCKDOWN' is dropping tomorrow at 5️⃣ PM. Get ready to groove.



Music @NRRaghunanthan @sidvipin

Lyrics @KavingarSnekan ✍

Vocals #PriyaJerson ️

Choreographer @sherif_choreo #LOCKDOWN @anupamahere… pic.twitter.com/eipc0jXrG0