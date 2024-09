'நேசிப்பாயா' படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு தேதி அறிவிப்பு

The journey of two souls who found forever in each other's eyes Catch the #NesippayaTeaser in theaters from September 5th onwards.A @vishnu_dir film.#VV10 #ArjunDiya@_akashmurali @AditiShankarofl @realsarathkumar #PrabhuGanesan @khushsundar @kalkikanmani @thisisysr pic.twitter.com/owuUEP2jd7