நடிகர் விஜய் குரலில் ... ' கோட் ' படத்தின் முதல் பாடல் தமிழ் புத்தாண்டையொட்டி நாளை வெளியீடு

#GOATfirstSingle from tomorrow, 6pm!! this one is going to be we hope you love it!! #KalpathiSAghoram #KalpathiSGanesh #KalpathiSSuresh @actorvijay sir @vp_offl @archanakalpathi @Ags_productionhttps://t.co/r5vZ8h3sFK pic.twitter.com/OsafVmGkyA