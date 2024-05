நாவலில் இருந்து திருடப்பட்டதா 'எலக்சன்' திரைக்கதை? எழுத்தாளர் குற்றச்சாட்டு

#ElectionMovie - Power, politics and family, A compelling tale of local body election in cinemas now!Book your tickets now : https://t.co/66DIygeg7A#ELECTIONInTheatres#ELECTION #RGF02@Vijay_B_Kumar @reelgood_adi #Thamizh #GovindVasantha @reel_good_films @preethiasrani_ pic.twitter.com/NPRD8LRzUx