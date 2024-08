'கொட்டுக்காளி' படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீடு!

Happy and proud to present the trailer of our #Kottukkaali - https://t.co/COHtLi7KCsdirected by the incredibly talented @PsVinothraj pic.twitter.com/rXQmT2PbObReleasing on August 23.#KottukkaaliFromAug23@sooriofficial #AnnaBen @KalaiArasu_ @SKProdOffl @sakthidreamer…