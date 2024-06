ஆர்.ஜே. பாலாஜி நடிக்கும் புதிய திரைப்படம்... தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிவிப்பு

Extremely thrilled to welcome the super entertaining @RJ_Balaji for a completely cheerful & youthful ride



Buckle up for a super exhilarating outing#HappyBirthdayRJB #ProductionNo3 @MillionOffl @MRP_ENTERTAIN @thinkmusicindia @Yuvrajganesan @mageshraj @proyuvraaj pic.twitter.com/NyWZELlhP4