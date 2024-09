'கிராண்ட் பிரிக்ஸ்' விருது வென்ற 'கொட்டுக்காளி' திரைப்படம்

Our film #Kottukkaali has won the 'GRAND PRIX AWARD' at the 22nd Amur Autumn International Film Festival in Russia! We are happy for this amazing honor on an international platform.@sooriofficial @PsVinothraj @AnnaBenofficial @KalaiArasu_ @SKProdOffl @sakthidreamer… pic.twitter.com/LIyF1VQl7D