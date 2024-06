துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள 'லக்கி பாஸ்கர்' படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது

A song that will stay with you forever! #LuckyBaskhar First Single Out Now#SrimathiGaru (Telugu) - https://t.co/fzwv1KxAcn#Mindathe (Malayalam) - https://t.co/60K8Pn9pnO#Kolladhey (Tamil) - https://t.co/yZKNcsk0Kn#Naaraazgi (Hindi) - https://t.co/Qv34jebkEa



A… pic.twitter.com/gH0ytHiwKY