சினிமா துளிகள்

சீன எல்லையில், மைனஸ் 7 டிகிரி குளிரில் நடிக்க முடியாமல் தவித்த கதாநாயகன், கதாநாயகி! + "||" + On the Chinese border, the heroine, the heroine who was unable to act in the cold of minus 7 degrees!

சீன எல்லையில், மைனஸ் 7 டிகிரி குளிரில் நடிக்க முடியாமல் தவித்த கதாநாயகன், கதாநாயகி!