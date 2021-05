சிறப்பு பேட்டி

அழகாக இல்லை என்ற அவமதிப்பை சந்தித்த சாக்‌ஷி அகர்வால் + "||" + Of not being pretty Met with contempt Sakshi Agarwal

அழகாக இல்லை என்ற அவமதிப்பை சந்தித்த சாக்‌ஷி அகர்வால்