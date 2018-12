மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளூர் குழும பகுதி எல்லை விரிவாக்க திட்டத்துக்கு கருத்து தெரிவிக்கலாம்; கலெக்டர் தகவல் + "||" + You can comment on the local group area boundary extension plan

உள்ளூர் குழும பகுதி எல்லை விரிவாக்க திட்டத்துக்கு கருத்து தெரிவிக்கலாம்; கலெக்டர் தகவல்