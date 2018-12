மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் நிறுவன ஊழியரின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.1¼ லட்சம் திருட்டு; நடவடிக்கை எடுக்காத மேலாளர் மீதும் வழக்கு + "||" + Theft of the private bank employee's bank account; In case on manager

தனியார் நிறுவன ஊழியரின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.1¼ லட்சம் திருட்டு; நடவடிக்கை எடுக்காத மேலாளர் மீதும் வழக்கு