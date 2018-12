மாவட்ட செய்திகள்

கலப்படத்தில் ஈடுபடுபவர்களை தப்பிக்க விடாமல் தண்டனை வழங்க வேண்டும் - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி பேட்டி + "||" + should not be allowed to escape mixed, Minister KD Rajendra Balaji interviewed

கலப்படத்தில் ஈடுபடுபவர்களை தப்பிக்க விடாமல் தண்டனை வழங்க வேண்டும் - அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி பேட்டி