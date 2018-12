மாவட்ட செய்திகள்

ரபேல் போர் விமான ஒப்பந்த விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தியின் பொய்கள் அம்பலமாகி விட்டது : முதல்-மந்திரி பேட்டி + "||" + Rahul Gandhi's lies have been exposed in the Rafael fighter aircraft deal

ரபேல் போர் விமான ஒப்பந்த விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தியின் பொய்கள் அம்பலமாகி விட்டது : முதல்-மந்திரி பேட்டி