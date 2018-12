மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் ரூ.23 லட்சத்து 67 ஆயிரம் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் கலெக்டர் மலர்விழி வழங்கினார் + "||" + The Collector Collector presented the welfare benefits of Rs 23 lakhs 67 thousand

மாற்றுத்திறனாளிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் ரூ.23 லட்சத்து 67 ஆயிரம் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் கலெக்டர் மலர்விழி வழங்கினார்