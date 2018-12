மாவட்ட செய்திகள்

மார்கழி மாதத்தை யொட்டி அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலில் நடை திறப்பு நேரம் மாற்றம் 18-ந் தேதி வைகுண்ட வாசல் திறப்பு + "||" + Month of the month Walking time change in the Arunachaleswarar temple The opening of the Vaigunda gate on 18th

