மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயலால் அழிந்த தென்னை மரங்களுக்கு 30-ம் நாள் நினைவு பேரணி பட்டுக்கோட்டையில் நடந்தது + "||" + On the 30th anniversary of the coconut tree that was destroyed by the Ghazi storm,

கஜா புயலால் அழிந்த தென்னை மரங்களுக்கு 30-ம் நாள் நினைவு பேரணி பட்டுக்கோட்டையில் நடந்தது