மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.128 கோடியில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது: பார்வதிபுரம் மேம்பாலத்தை பொதுமக்கள் பார்த்து ரசித்தனர் + "||" + Construction completed at Rs.128 crores: The people looked at the Paradipuru superior

ரூ.128 கோடியில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது: பார்வதிபுரம் மேம்பாலத்தை பொதுமக்கள் பார்த்து ரசித்தனர்