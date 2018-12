மாவட்ட செய்திகள்

வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம் முக்கியம் ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் முழு ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + Employment and economy are important A complete study of the sterile affair should take action Interview with Pon Radhakrishnan

வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம் முக்கியம் ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் முழு ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி