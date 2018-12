மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்தங்கரை அருகே டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்களை துப்பாக்கியால் சுட்டு ரூ.3½ லட்சம் கொள்ளை முகமூடி ஆசாமிகளுக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near the shuttle Taskmakers shot dead with a firearm of Rs.3½ lakh The mask is a breeding ground

ஊத்தங்கரை அருகே டாஸ்மாக் விற்பனையாளர்களை துப்பாக்கியால் சுட்டு ரூ.3½ லட்சம் கொள்ளை முகமூடி ஆசாமிகளுக்கு வலைவீச்சு