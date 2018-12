மாவட்ட செய்திகள்

சில்லரை வணிகத்தில் அன்னிய முதலீட்டை தடுக்க வேண்டும் நுகர்பொருள் வினியோகஸ்தர்கள் சங்க மாநில கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Flexibility of FDI in retail trade Resolution at the state conference of the Union of Consumer Distributors

சில்லரை வணிகத்தில் அன்னிய முதலீட்டை தடுக்க வேண்டும் நுகர்பொருள் வினியோகஸ்தர்கள் சங்க மாநில கூட்டத்தில் தீர்மானம்