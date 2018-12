மாவட்ட செய்திகள்

நாசரேத் அருகே பயங்கரம்: மீன் வியாபாரி அடித்துக்கொலை தடுக்க முயன்ற அக்காள்-கணவரும் படுகாயம்; ஆட்டோ டிரைவருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Terror at Nazareth A fish trader beaten up Sister and husband who have tried to prevent her; Auto Driver Brings

நாசரேத் அருகே பயங்கரம்: மீன் வியாபாரி அடித்துக்கொலை தடுக்க முயன்ற அக்காள்-கணவரும் படுகாயம்; ஆட்டோ டிரைவருக்கு வலைவீச்சு