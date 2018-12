மாவட்ட செய்திகள்

நோயால் மக்காச்சோள பயிர் கடும் பாதிப்பு: ஏக்கருக்கு ரூ.15 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் பாரதிய கிசான் சங்க செயற்குழுவில் வலியுறுத்தல் + "||" + Disease of maize crop Rs.15 thousand per acre Emphasis on the Executive Committee of the Bharatiya Kisan Sangh

நோயால் மக்காச்சோள பயிர் கடும் பாதிப்பு: ஏக்கருக்கு ரூ.15 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் பாரதிய கிசான் சங்க செயற்குழுவில் வலியுறுத்தல்