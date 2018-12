மாவட்ட செய்திகள்

வேதாரண்யத்தில் ‘கஜா’ புயலில் தூக்கி வீசப்பட்ட படகுகளை மீட்கும் பணி மும்முரம் + "||" + The task of rescuing the boat that was thrown into the 'kaja' storm in Vedaranyam

