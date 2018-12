மாவட்ட செய்திகள்

சாப்பிட குழம்பு கொடுக்காததால் ஆத்திரம் - மனைவியை அடித்து கொன்ற முதியவர் + "||" + The rage because of not giving the broth to eat - the old man who kills his wife

சாப்பிட குழம்பு கொடுக்காததால் ஆத்திரம் - மனைவியை அடித்து கொன்ற முதியவர்