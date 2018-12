மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் அருகே இரவு, பகலாக குளங்களில் மண் அள்ளும் கும்பல் - நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிக்கும் அபாயம் + "||" + Near Dindigul Night and day mud in the ponds mobs - the danger of impacting the underground water

திண்டுக்கல் அருகே இரவு, பகலாக குளங்களில் மண் அள்ளும் கும்பல் - நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிக்கும் அபாயம்