மாவட்ட செய்திகள்

சிட்லிங் கிராமத்தில் 152 பழங்குடியினருக்கு ரூ.2.86 கோடி மதிப்பில் நலதிட்ட உதவிகள் அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் வழங்கினார் + "||" + In Sidling village, 152 tribal beneficiaries have been provided assistance of Rs.286 crores Minister KP Anubhagan presented

சிட்லிங் கிராமத்தில் 152 பழங்குடியினருக்கு ரூ.2.86 கோடி மதிப்பில் நலதிட்ட உதவிகள் அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன் வழங்கினார்