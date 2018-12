மாவட்ட செய்திகள்

‘தேர்தல் அறிவித்த உடன் கூட்டணி முடிவு செய்யப்படும்’ - முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி + "||" + 'Coalition with the announcement of the election Will be decided '

‘தேர்தல் அறிவித்த உடன் கூட்டணி முடிவு செய்யப்படும்’ - முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி