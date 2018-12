மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவில் ஆசாரிபள்ளம் அரசு மருத்துவ கல்லூரிக்கு ஜெயலலிதா பெயர் அ.தி.மு.க. கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Government of Nagercoil Jayalalithaa's name for medical college AIADMK Resolution at the meeting

நாகர்கோவில் ஆசாரிபள்ளம் அரசு மருத்துவ கல்லூரிக்கு ஜெயலலிதா பெயர் அ.தி.மு.க. கூட்டத்தில் தீர்மானம்