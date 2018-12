மாவட்ட செய்திகள்

திருவட்டார் அருகே பரபரப்பு: கார் மோதி மின்கம்பம் முறிந்து விழுந்தது; வாலிபர் படுகாயம் + "||" + Festival near Thiruvattar: The car collapsed on the tire; Wounded child

திருவட்டார் அருகே பரபரப்பு: கார் மோதி மின்கம்பம் முறிந்து விழுந்தது; வாலிபர் படுகாயம்