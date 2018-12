மாவட்ட செய்திகள்

கலினாவில் விபத்தில் சிக்கிய மாடி பஸ் மீது ஸ்கூட்டர், ஆட்டோ மோதல் 3 பேர் படுகாயம் + "||" + In Galina Crashing floor Scooter on the bus, Auto Conflict 3 people were injured

கலினாவில் விபத்தில் சிக்கிய மாடி பஸ் மீது ஸ்கூட்டர், ஆட்டோ மோதல் 3 பேர் படுகாயம்