மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் வாலிபர் படுகொலை கழுத்து அறுக்கப்பட்ட நிலையில் பிணமாக கிடந்தார் + "||" + In Tirupur, a young man was slaughtered with a neck collapse

திருப்பூரில் வாலிபர் படுகொலை கழுத்து அறுக்கப்பட்ட நிலையில் பிணமாக கிடந்தார்