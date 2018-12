மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வீடுகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகள் அமைக்க வேண்டும்; அதிகாரிகளுக்கு கவர்னர் கிரண்பெடி அறிவுறுத்தல் + "||" + Rain water storage tanks should be constructed to create awareness among the public

பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வீடுகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகள் அமைக்க வேண்டும்; அதிகாரிகளுக்கு கவர்னர் கிரண்பெடி அறிவுறுத்தல்