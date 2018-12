மாவட்ட செய்திகள்

பொது இடத்தில் மது குடித்ததை தட்டிக்கேட்டவர்கள் மீது தாக்குதல் நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி பொதுமக்கள் மனு + "||" + Public place Attack on the tapestry Take action, public petition

பொது இடத்தில் மது குடித்ததை தட்டிக்கேட்டவர்கள் மீது தாக்குதல் நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி பொதுமக்கள் மனு